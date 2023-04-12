В годовщину выпуска. Укрпошта выставила на продажу тысячу марок «Русский военный корабль», чтобы собрать на дроны для ВСУ 12 апреля, 09:34 Укрпошта выставит на продажу тысячу марок «Русский военный корабль» (Фото:Игорь Смелянский/Telegram)

Укрпошта выставит на продажу тысячу экземпляров выпущенной год назад первой марки войны «Русский военный корабль», чтобы собрать на дрон.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смилянский в Telegram.

Отмечается, что стоимость марки — 1600 гривен, из них 1000 пойдет на дроны. Таким образом, Укрпошта планирует собрать 1 млн гривен.

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«Имеем 1000 экземпляров одноименной презентационной рамки с легендарной почтовой маркой и оттиском штемпеля „Первый день“, которым марка гасилась в день введения в обращение на киевском главпочтамте год назад», — написал Смелянский.

Он также напомнил, что в этот день в 1961 году Советский Союз запускал спутник с Гагариным, а Укрпошта — первую марку.

«Мы решили, что отпраздновать такое событие у нас есть так, чтобы еще кто-то или что-то последовали за кораблем. Поэтому водную стихию мы овладели, начинаем овладевать воздушной — собираем на дроны для ВСУ. Я даже уверен, что мы соберем миллион на квадрокоптеры через несколько часов (или, может, минут?). Как говорил Гагарин — «Поехали», — говорится в сообщении.

12 апреля 2022 в Днепре презентовали первую украинскую почтовую марку от Укрпошты в условиях военного положения. На ней изображена фраза пограничников с острова Змеиный, которая стала символом сопротивления украинцев русским оккупантам.