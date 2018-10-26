Укрпочта выдвинула жесткий ультиматум по доставке пенсий

Укрпочта намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.
Об этом заявил гендиректор почтового оператора Игорь Смелянский в интервью газете Урядовий кур’єр.
"Доставка пенсий – достаточно острый вопрос, от которого зависит формат дальнейшей работы компании. По сути, это вопрос, останется в Укрпочте 11,5 тыс. отделений или 4,3 тыс. […] Мы подготовили антикризисный план, который введем 1 ноября, если тариф не будет принят. Это означает, что Укрпочта вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий. С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", – объяснил Смелянский.
По его словам, еще в ноябре прошлого года Укрпочта обращалась в Министерство инфраструктуры, Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство социальной политики и Пенсионный фонд с просьбой о пересмотре тарифа.
"С тех пор ничего не изменилось: 17 наших обращений до сих пор без ответа. Тариф остается неизменным с 2004 года, мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Актуализация пенсионного тарифа не заложена и в проекте госбюджета на 2019-й. Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с Президентом Петром Порошенко, где была отмечена необходимость сохранения уникальной сети Укрпочты. Поэтому больше обращений не будет", – заявил гендиректор компании.
Недавно в эфире ток-шоу Новий вечір с Дмитрием Тузовым на Радио НВ Смелянский рассказывал, почему Укрпочта может прекратить доставку пенсий и закрыть тысячи отделений в селах.
Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.
В 2017 году Укрпочта получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,6% – до 5,5 млрд грн по сравнению с 2016 годом.
Напомним, что Укрпочта стала в полтора раза убыточней. По итогам первого полугодия 2018-го компания получила более полумиллиарда чистого убытка.
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