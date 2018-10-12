Укрпочта упростит отправку международных посылок

Оператор почтовой связи государственная Укрпочта получила лицензию на таможенно-брокерскую деятельность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компанмии.

Сервис для предпринимателей начал работать с 10 октября.

"Теперь компания может оказывать услуги таможенного оформления для экспортеров и импортеров. Таким образом Укрпочта упрощает для представителей малого и среднего бизнеса отправления товаров, подлежащих таможенному декларированию", – отметили в компании.

Как приводит пример замгендиректора Укрпочты Александр Перцовский, многие экспортеры обращаются за помощью в оформлении документов в случае международных отправок с товарами, которые подлежат таможенному декларированию, например, ювелирные украшения, произведения искусства.

Ранее в октябре Укрпочта объявила тендер на услуги международной авиационной перевозки почты по международным маршрутам с ожидаемой стоимостью $3 млн.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

В 2017 году Укрпочта получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,6% – до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.