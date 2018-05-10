Укрпочта стала значительно больше зарабатывать на посылках

В 2017 году Укрпочта доставила 21,1 млн посылок, а в целом доходы от посылочного бизнеса выросли на 37%.

Об этом сообщила пресс-служба компании, не назвав при этом суммы доходов.

По словам первого заместителя генерального директора Укрпочты Александра Перцовского, этого удалось достичь благодаря развитию портфеля услуг Укрпочта Экспресс и Укрпочта Стандарт.

"Для сравнения, в 2016 году за весь год было доставлено Укрпочтой лишь 46 тыс. экспресс-отправлений, а сейчас столько же экспресс-доставки клиенты отправляют в течение нескольких дней, и цифра постоянно растет. Появился новый для украинского рынка формат отправка Укрпочта Smartbox, единый тариф независимо от веса и расстояния", - добавил он.

Компания отмечает, что для увеличения объемов отправлений и доходов она в прошлом году инвестировала в развитие логистической инфраструктуры, обновила оборудование на сортировочных центрах, закупила 279 новых авто и запустила обновленную курьерскую доставку.

В 2017 году Укрпочта увеличила объемы международных операций на 34,5% и доставила почти 6 млн кг экспортных и импортных отправлений. Основными странами, куда украинцы экспортируют с Укрпочтой были США, Израиль, Канада, Великобритания, а импортируют – из Китая, Нидерландов (отсюда идут и транзитные объемы), Израиля, США.

Напомним, что Укрпочта в 2017 году увеличила маржинальные доходы от торговли на 33% (на более 75 млн грн).

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.