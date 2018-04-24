Укрпочта сменила прибыль на втрое больший убыток

Государственная Укрпочта в 2017 году получила 203 млн грн убытка, при этом чистый доход компании увеличился на 19,6% до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

Такие данные сообщил глава госкомпании Игорь Смелянский на презентации годового отчета, передает Интерфакс-Украина.

В структуре доходов компании 51% составляет доход от предоставления почтовых услуг, 39% - финансовые услуги, 6% - торговля и 4% - другие статьи.

По его словам, негативно на доходы предприятия повлияли, в том числе, вирусная атака с использованием вируса Petya (убытки в размере 100 млн грн), отказ от пересылки незарегистрированных отправлений (60 млн грн убытков), тарифы на доставку периодики, зафиксированные ниже себестоимости (убыток в 100 млн грн).

По итогам 2017 года Укрпочта получила отрицательную EBITDA в размере 48 млн грн.

Размер полученного убытка, по словам Смелянского, связан преимущественно с ростом зарплат сотрудников. Средняя заработная плата в компании в 2017 году выросла на 36,8% - до 3733 грн.

Операционные расходы выросли на 31%. Большая их часть (1,1 млрд грн) была направлена на увеличение зарплаты: 74% в структуре расходов составляет оплата труда и ЕСВ, по 7% - расходы на транспорт и международный обмен, 5% - содержание сети и имущества, 3% - амортизация и ещё 4% - иные расходы.

В 2017 году Укрпочта уплатила налоги на сумму в 1,7 млрд грн, а также инвестировала 303,6 млн грн в развитие инфраструктуры, в частности на закупку новых автомобилей, PОS-терминалов и компьютеризацию отделений.

Смелянский отметил, что считает наиболее перспективными направлениями развития бизнеса компании на 2018 год импорт и экспорт товаров.

Финансовый результат компании за 2016 год был уточнен по результатам аудита и составил 114 млн грн чистой прибыли и 4,6 млрд грн чистого дохода.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.