Укрпочта с нового года повышает тарифы на ряд услуг Сегодня, 13:28 99 Цей матеріал також доступний українською Фото: Укрпошта via Facebook Стоимость пересылки для размера XS вырастет в среднем на 16,7% (с 30 до 35 грн за одну коробку)

ПАО Укрпочта с 1 января 2019 года повышает тарифы на ряд услуг. Это второй этап повышения, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Как сообщает Интерфакс-Украина, стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг включительно возрастет на 14,3% - для неприоритетных, на 11,1% - для приоритетных отправлений.

Стоимость пересылки отправления в тарифной линейке Стандарт весом 10 кг составит 42 грн в пределах области, 48 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 80 грн в пределах области, 85 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 75 грн и 81 грн соответственно).

Ограничение размеров отправления по длинной стороне для тарифной линейки Стандарт увеличится с 50 см до 70 см, а цена за адресный забор отправления - на 3 грн, до 15 грн.

Стоимость пересылки отправления в тарифной линейке Экспресс весом 10 кг составит 49 грн в пределах области, 55 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 44 грн и 50 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 90 грн в пределах области, 95 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 84 и 90 грн соответственно). При этом доставка в село включена в тариф, доплата за такую доставку отменяется, экономия за каждое отправление для клиентов составит 12 грн.

Отправления по услуге Экспресс и Стандарт будут иметь единый размер наибольшей стороны - до 70 см, тогда как до 31 декабря 2018 года включительно для отправлений Экспресс до 2 кг включительно этот размер составляет 35 см, для всех отправлений класса Стандарт - 50 см.

Стоимость пересылки отправления в тарифной линейке SmartBox для размера XS вырастет в среднем на 16,7% (с 30 до 35 грн за одну коробку), для размера S – на 15,2% (с 33 до 38 грн), для размера М – на 12,8% (с 39 до 44 грн), для размера L – на 11,1% (с 45 до 50 грн).

Также с января 2019 года Укрпочта снизит оценочную стоимость доставки посылок с 1,2% (но не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).

С 10 сентября 2018 года Укрпочта, в соответствии с решением НКРСИ, повысила тарифы на доставку писем на 40%.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления, компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.