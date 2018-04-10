Укрпочта разработала мобильное приложение

Проверить статус доставки Укрпочты можно будет в мобильном приложении

Государственный почтовый монополист - компания Укрпочта - сделала шаг к запуску мобильного приложения.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

"Теперь главная почта страны и ее самые полезные сервисы будут всегда рядом - в твоем смартфоне", - говорится в сообщении Укрпочты на странице Facebook.

Мобильное приложение уже разработано, оно будет доступно как для Android, так и для iOS. На данный момент оно проходит бета-тестирование.

"Всем, кто будет участвовать в тестировании, вышлем бета-версию приложения на Android в течение ближайшей недели", - отметили в Укрпочте.

Получить бета-версию приложения можно, перейдя по ссылке http://bit.ly/2EojCpJ.

В мобильном приложении можно будет воспользоваться следующими функциями: – отслеживание отправлений; – оформление отправлений; – расчет стоимости отправлений; – вызов курьера; – собственная почтовая марка; – поиск отделений; – поиск индексов; – перевод между картами; – перевод с карты в отделение; – перевод "С карты домой".

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Напомним, в 2017 году Укрпочта запустила чат-бот в мобильном мессенджере Telegram для поиска и отслеживания посылки по номеру отправления.

Ранее сообщалось, что Укрпочта собралась увеличить количество отделений с компьютерами в 3,5 раза. Глава компании Игорь Смелянский отмечал, что в украинских селах зачастую отсутствует нормальная связь, что препятствует развитию онлайн-продаж в регионах. Кроме того, в отделениях Укрпочты появятся терминалы для банковских карт.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины. Предоставляет около 50 видов услуг в 11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 73 тыс. работников, из которых 36 тыс. – почтальоны.