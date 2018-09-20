Укрпочта пригрозила прекратить доставку пенсий с 2019 года

Государственная компания Укрпочта рассматривает прекращение доставки пенсий с 2019 года в случае, если не будет утвержден новый тариф на эту услугу.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Я бы хотел быть максимально конкретным и откровенным: не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий Укрпочтой будет прекращена", – подчеркнул он.

Если это произойдет, более 4,5 млн человек могут не получить свою пенсию, так как, по словам Смелянского, Пенсионный фонд "отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки".

Глава Укрпочты отметил, что новый тариф был установлен еще год назад, в ноябре 2017 года (согласно решению Министерства инфраструктуры как регулятора в этом случае). Однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде.

"Я целый год ждал, доказывал, вел переговоры, убеждал, в то время как Укрпочта "привезла" себе 1 млрд грн убытков на этой услуге, а ведь это могли быть новые сортировочные центры, машины и повышение зарплаты тем самым почтальонам, о которых так часто любят вспоминать перед выборами", – заявил руководитель предприятия.

Как сообщалось, Укрпочта стала в полтора раза убыточней. По итогам первого полугодия 2018 года компания получила более полумиллиарда чистого убытка.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.