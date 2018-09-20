Укрпочта пригрозила прекратить доставку пенсий с 2019 года

Государственная компания Укрпочта рассматривает прекращение доставки пенсий с 2019 года в случае, если не будет утвержден новый тариф на эту услугу.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью агентству Интерфакс-Украина.
"Я бы хотел быть максимально конкретным и откровенным: не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий Укрпочтой будет прекращена", – подчеркнул он.
Если это произойдет, более 4,5 млн человек могут не получить свою пенсию, так как, по словам Смелянского, Пенсионный фонд "отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки".
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Глава Укрпочты отметил, что новый тариф был установлен еще год назад, в ноябре 2017 года (согласно решению Министерства инфраструктуры как регулятора в этом случае). Однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде.
"Я целый год ждал, доказывал, вел переговоры, убеждал, в то время как Укрпочта "привезла" себе 1 млрд грн убытков на этой услуге, а ведь это могли быть новые сортировочные центры, машины и повышение зарплаты тем самым почтальонам, о которых так часто любят вспоминать перед выборами", – заявил руководитель предприятия.
Как сообщалось, Укрпочта стала в полтора раза убыточней. По итогам первого полугодия 2018 года компания получила более полумиллиарда чистого убытка.
Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.
Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.
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