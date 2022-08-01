«Больше нет возможности». Укрпочта прекращает работу на оккупированных Россией территориях 1 августа, 21:35 Смилянский поблагодарил команду Укрпочты и пообещал, что работа компании возобновится на всех временно оккупированных территориях (Фото:Укрпошта / Facebook)

С понедельника, 1 августа, Укрпочта прекращает работу на временно оккупированных территориях Украины, сообщил гендиректор предприятия Игорь Смилянский.

«До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности, в Запорожской области, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты. Но делать это больше нет возможности», — написал он в Telegram.

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Смилянский сообщил, что причиной этого решения стала угроза для жизни работников и угроза ограбления со стороны российских военных и боевиков террористических организаций «ЛДНР».

«Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для „референдумов“ в обмен на пенсии в „деревянной валюте“ привычным для них шантажом», — пишет он.

Гендиректор поблагодарил команду Укрпочты и пообещал, что работа компании возобновится на всех временно оккупированных территориях после их освобождения, включая Донбасс и Крым.

«Мы вернемся, я точно это знаю. Как мы вернулись в Киевскую, Черниговскую и Сумскую», — добавил он.



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