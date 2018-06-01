Укрпочта поднялась в мировом рейтинге развития почтовых услуг

Укрпочта улучшила свои показатели в сравнении с предыдущим годом

Государственная Укрпочта поднялась на 7 позиций, заняв 33 место в рейтинге Всемирного почтового союза по индексу развития.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным почтового союза, в сравнении с предыдущим годом Укрпочта улучшила свои показатели на 2,38 балла до 60,4 баллов.

"Мы обошли почты таких стран, как РФ и Норвегия, которые привлекают для своего развития значительные государственные субсидии и имеют существенно более низкий уровень конкуренции с частными игроками рынка. Нам еще предстоит многое сделать, чтобы качество нашей работы удовлетворяло клиентов", - сказал и.о. гендиректора Укрпочты Игорь Смилянский.

Отметим, что всего рейтинг включает 173 почтовых оператора.

Всемирный почтовый союз определяет интегрированный индекс развития почтовой связи стран (2IPD) по специальной методике, анализируя данные трекинга о почтовых отправлениях, официальную статистику о деятельности почтовых операторов (учитывалось более 100 показателей) и собственные исследования.

Каждая страна оценивалась по показателям эффективности (от 0 до 100) по 4 аспектам почтового развития - надежность доставки, доступность доставки (размеры сети и объемы почтового обмена), портфель продуктов и услуг, инновационность.

Напомним, что в 2017 году Укрпочта получила 203 млн грн убытка, при этом чистый доход компании увеличился на 19,6% до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи