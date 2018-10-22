Укрпочта переходит на безналичные расчеты

Крупнейший почтовый оператор страны – Укрпочта установила 2 тыс. POS-терминалов для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрпочта становится удобной для клиентов – наши отделения в городах постепенно переходят на расчеты карточками. Оборудование платежными терминалами началось с отделений Киева, сейчас они уже присутствуют во всех регионах страны. Это еще один шаг к увеличению объемов безналичных расчетов", – отметил директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Артур Муравицкий.

В целом Укрпочта закупила через систему электронных торгов Prozorro 5 тыс. POS-терминалов. Они будут установлены в 3 тыс. отделениях компании во всех регионах страны.

Напомним, что Национальный банк Украины выдал Укрпочте лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Кроме того, компания стала первым участником международных платежных систем MasterCard и Visa среди небанковских учреждений Украины и вступила в Национальную платежную систему Простір.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

В 2017 году Укрпочта получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,6% – до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.