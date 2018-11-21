Укрпочта передумала закрывать отделения в селах

Руководство Укрпочты пообещало сохранить сеть отделений в селах.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает агентство Интерфакс-Украина.
"Эти 500 млн грн (предусмотренные в госбюджете-2019 для Пенсионного фонда на оплату услуг Укрпочты – ред.) решают проблему на определенное время. Это время для того, чтобы мы общими усилиями нашли системное решение, которое не требовало бы дальнейшего вмешательства", - заявил он.
Напомним, что ранее гендиректор компании Игорь Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.
Позже премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.
Отметим, что Укрпочта по результатам девяти месяцев 2018 года увеличила чистый убыток на 23,7% – до 514,1 млн грн.
Позже стало известно, что Укрпочта запустила программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%.
В Укрпочте заявили, что смогут сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получат разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.
Недавно в проект государственного бюджета на 2019 год заложили 500 млн грн на оплату труда почтальонов, доставляющих пенсии, чтобы избежать закрытие отделений в селах.
Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.
Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.
Журнал НВ
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