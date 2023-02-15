Уже скоро в самых отдаленных селах. Укрпочта обменяла уже 5 миллионов старых ламп накаливания на LED-лампы 15 февраля, 10:31 Уже с 25 февраля жители сел также смогут обменять по 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп (Фото:Укрпочта)

Программой ЕС и Правительства по обмену ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы уже воспользовались миллион украинцев — на Укрпочте обменяли 5 млн ламп.

Как сообщает пресс-служба Укрпочты, наиболее активно обменивают лампы жители Киева и области. Так, в Киевской области обменяли 585 тыс, на Львовщине — 420, Днепропетровщине — 410 тыс, Житомирщине 220 тыс, Винницкой области 248 тыс, Одесщине 237 тыс, в Черкасской области — 200 тыс, в Хмельницкой области 204 тыс.



Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что до конца месяца Укрпочта планирует начать выдавать LED-лампы в самые отдаленные их села с помощью передвижных отделений.

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«Часть ламп из первой партии уже роздана, остальная — забронирована по заявкам из Действия и ждет в отделениях своих новых владельцев, а мы готовимся принимать следующие партии и призываем всех, кто еще не обменял лампы, присоединиться к укреплению энергетического фронта страны», — прокомментировал Смелянский.

В общем, Европейский Союз планирует предоставить Украине 35 млн LED-ламп. К реализации программы также присоединилась Франция, профинансировавшая еще 5 миллионов ламп.

Программа по обмену ламп стартовала 30 января в областных центрах и крупных городах. Впоследствии география проекта расширилась — к нему присоединились Донецкая и Днепропетровская области, а также города и пгт по всей стране, кроме оккупированных территорий. В настоящее время обмен ламп происходит в 2237 отделениях почтовой связи. А уже с 25 февраля жители сел также смогут обменять по пять старых ламп накаливания на столько же LED-ламп.