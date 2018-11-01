Укрпочта назвала условия бесплатной доставки пенсий

Укрпочта надеется на позитивное разрешение ситуации с тарифом на доставку пенсий

Компания Укрпочта сможет сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получит разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.

Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Еще одним возможным решением вопроса компенсации может стать принятие Верховной Радой законопроекта №6601, позволяющего Укрпочте заняться предоставлением финансовых услуг. В этом случае мы готовы сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет", - сказал Смелянский.

Он также напомнил, что времени на решение этого вопроса остается месяц - до 1 декабря, поскольку даже если новые тарифы будут утверждены, Укрпочте необходимо будет подписать договор с Пенсионным фондом, подготовить логистическую сеть.

По его словам, недавно премьер-министр Владимир Гройсман получил новый пакет документов по тарифам.

"Мое ощущение - после внимания руководства страны к этому вопросу решение двигается. Все заинтересованы в том, чтобы люди получали пенсии. Все понимают, что кроме Укрпочты дешевле их никто не доставит", - подчеркнул Смелянский.

Он также отметил, что ранее уже была попытка передачи функции доставки пенсий частным компаниям, однако в результате этого эксперимента около 30% пенсий просто "не доехало" до получателей.

"Иногда просто нужно обострить ситуацию, чтобы она решилась", - констатировал гендиректор Укрпочты.

Кроме того, отметил Смелянский, в случае позитивного решения вопроса и с учетом существенного сокращения банковских сетей, вполне возможно, что пенсионеров, которые будут получать пенсии через Укрпочту, в итоге станет больше.

Напомним, что ранее Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Недавно в эфире ток-шоу Новий вечір с Дмитрием Тузовым на Радио НВ Смелянский рассказывал, почему Укрпочта может прекратить доставку пенсий и закрыть тысячи отделений в селах.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Отметим, что Укрпочта по результатам девяти месяцев 2018 года увеличила чистый убыток на 23,7% – до 514,1 млн грн.

Позже стало известно, что Укрпочта запустила программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

В 2017 году Укрпочта получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,6% – до 5,5 млрд грн по сравнению с 2016 годом.