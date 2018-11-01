Укрпочта наметила массовое сокращение сотрудников из-за "пенсионной" проблемы

Укрпочта запустила программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Он подписал соответствующий документ утром 1 ноября и обратился к профсоюзам с соответствующим уведомлением.

"Это 30% фонда оплаты труда административно-управленческого персонала. И это не топ-менеджмент. Административно-управленческим персоналом считаются и бухгалтера, и айтишники, и другие. А потому да, это 30% фонда оплаты труда непроизводственного персонала", - заявил Смелянский .

По его словам, у Укрпочты все еще есть месяц, который позволяет дождаться согласования нового тарифа по доставке пенсий, что позволит не реализовывать все запланированные сокращения.

Напомним, что ранее Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Недавно в эфире ток-шоу Новий вечір с Дмитрием Тузовым на Радио НВ Смелянский рассказывал, почему Укрпочта может прекратить доставку пенсий и закрыть тысячи отделений в селах.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Отметим, что Укрпочта по результатам девяти месяцев 2018 года увеличила чистый убыток на 23,7% – до 514,1 млн грн.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

В 2017 году Укрпочта получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,6% – до 5,5 млрд грн по сравнению с 2016 годом.