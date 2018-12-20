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Укрпочта договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий и приостановила закрытие отделений в селах

Сегодня, 15:12
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Укрпочта возобновит работу 50 отделений и до конца года откроет еще 11

Фото: Укрпошта via Facebook

Укрпочта договорилась с Пенсионным фондом по доставке и выплате пенсий в 2019 году и с 17 декабря официально приостановила оптимизацию сети почтовых отделений в селах по поручению президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщается на сайте Укрпочты.

Согласно сообщению, филиалы Укрпочты во всех областях Украины успешно провели переговоры и подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями Пенсионного фонда и в ближайшее время между ними будут заключены соглашения.

"Укрпочта продолжит выплачивать пенсии в 2019 году и доставлять их по-прежнему, во все населенные пункты страны: как в крупные города, так и в маленькие и отдаленные села", - заверил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Сообщается также, что, кроме прекращения оптимизации сети сельских почтовых отделений, будет проведена работа по трудоустройству на вакантные должности бывших работников в случае их обращения, возобновлена работа более 50 отделений связи, а еще 11 отделений откроют до конца года.

"Сейчас в Укрпочте незаполненными являются 1188 вакансий почтальонов и 667 вакансий операторов", - отметили в компании.

В Укрпочте пообещали активно сотрудничать и с местными громадами, где отделения связи остаются закрытыми по техническим причинам, связанным с невозможностью дальнейшей эксплуатации или в связи с их неукомплектованностью.

Напомним, 12 декабря президент Петр Порошенко во время встречи с гендиректором компании Игорем Смелянским и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном призвал не увольнять почтальонов Укрпочты и не закрывать почтовые отделения в сельской местности, а также не увеличивать тарифы на доставку пенсий. Он заявил, что инициировал внесение в госбюджет 500 млн грн, которые бы компенсировали убытки компании для доставки пенсий.

В то же день Смилянский заявил, что этой суммы хватит только на полгода. Проблему финансирования услуги доставки пенсий Укрпочтой во втором полугодии 2019 года правительство и президент должны рассмотреть в июне.

Теги:   Доставка Укрпочта Пенсионный фонд Пенсии

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