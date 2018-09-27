Укрпочта договорилась с Беларусью о снижении тарифов для бизнеса

С октября для предпринимателей стоимость доставки посылки или мелкого пакета консигнацией будет снижена на 40%

Компания Укрпочта договорилось с оператором белорусской национальной почтовой сети Белпочта о спецтарифе на пересылку отправлений.

Об этом сообщили в украинской почтовой компании.

Так, с 1 октября для предпринимателей стоимость доставки посылки или мелкого пакета консигнацией снижена на 40% при условии заключения договора между юридическим лицом и Укрпочтой.

"С одной стороны, производители из Беларуси теперь имеют возможность выставить свои товары на ключевых торговых площадках Украины, с другой - это возможность для украинских предпринимателей продавать товары для более 10 млн жителей соседней страны", - сказал первий заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

Белпочта – белорусская государственная компания, штаб-квартира находится в Минске. Член Всемирного почтового союза с 1947 года.

По объемам пересылки отправлений Укрпочтой Беларусь входит в топ-15 стран.

В компании также напомнили, что специальные тарифы на доставку e-commerce также действуют для отправлений в Азербайджан, Казахстан, Молдову, Грузию, Литву и Латвию.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи. В 2017 году получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,5% до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.