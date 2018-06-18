Укрпочта договорилась о сотрудничестве с китайским торговым гигантом

Доставка товаров через этот канал в среднем происходит в течение 14 дней вместо 45

Монополист почтовой связи в Украине - компания Укрпочта запустила канал экспресс-доставки товаров из Китая JD-Ukrposhta.

Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Доставка товаров через этот канал в среднем происходит в течение 14 дней, тогда как стандартный срок доставки с JD может составлять до 45 дней.

Таможенное оформление товаров, поступивших в Украину через канал JD-Ukrposhta, согласно украинскому законодательству, проводится в экспресс-формате.

"Теперь онлайн-шопинг будет еще доступнее и украинцы смогут приобрести товары на этом популярном во всем мире площадке", - отметил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности Укрпочты Александр Перцовский.

Группа компаний JD.com, в которую входит joybuy.com, основанная 18 июня 1998 в Китае. Она третья по объемам оборота в мире среди компаний интернет-торговли - в 2017 году объем транзакций составил $56 млрд. На рынке Китая - это также второй по объемам рынка маркетплейс. JD.com предлагает широкий выбор техники, мобильных телефонов, электроники, компьютеров, ІТ-товаров.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.