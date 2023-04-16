«Для тех, кто не рядом». Укрпочта 21 апреля запустит в обращение марки с писанками регионов Украины 16 апреля, 10:55 Укрпочта 21 апреля запустит в обращение марки с писанками (Фото:Игорь Смелянский/Telegram)

Акционерное общество Укрпочта в пятницу, 21 апреля, запустит в обращение марки с писанками регионов Украины.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.

Он поздравил всех, кто празднует, с Пасхой и пожелал, чтобы во всех регионах страны этот день был действительно светлым, спокойным и семейным для тех, кто имеет такую возможность.

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«А для тех, кто сегодня не рядом — всегда есть марки Укрпочты, чтобы поздравить друг друга. Нет – перевозить писанки мы пока не беремся. А вот марки с писанками регионов Украины запустим в обращение 21 апреля», – написал Смелянский.

Как пояснил директор Укрпочты, запуск состоится не 16 апреля, потому что сегодня праздник и мы не будем вас от него отвлекать.

Ранее сообщалось, что Укрпочта выставит на продажу тысячу экземпляров выпущенной год назад первой марки войны «Русский военный корабль», чтобы собрать на дрон.