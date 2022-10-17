Дальность — 1000 км. Укроборонпром завершает разработку ударного дрона, более мощного, чем Shahed 17 октября, 13:13 Укроборонпром разрабатывает украинский ответ иранско-российским дронам-камикадзе (Фото:Пресс-служба ДК Укроборонпром)

Госконцерн Укроборонпром завершает разработку украинского ударного беспилотника.

«Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку», — сообщил некоторые подробности Укроборонпром в Facebook.

«Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это „ничего“ успешно работает на поле боя, а еще некоторое „ничего“ то и дело проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, чем заполонять медиапространство громкими заявлениями», — добавили в концерне.

Видео дня

Как сообщалось, утром 17 октября российские террористы атаковали Киев дронами-камикадзе. Было запущено 28 дронов Shahed-136 / Герань-1, в столице раздалось пять взрывов.

Инфографика: НВ