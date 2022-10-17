Дальность — 1000 км. Укроборонпром завершает разработку ударного дрона, более мощного, чем Shahed

17 октября, 13:13
Поделиться:
Укроборонпром разрабатывает украинский ответ иранско-российским дронам-камикадзе (Фото:Пресс-служба ДК Укроборонпром)

Укроборонпром разрабатывает украинский ответ иранско-российским дронам-камикадзе (Фото:Пресс-служба ДК Укроборонпром)

Госконцерн Укроборонпром завершает разработку украинского ударного беспилотника.

«Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку», — сообщил некоторые подробности Укроборонпром в Facebook.

«Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это „ничего“ успешно работает на поле боя, а еще некоторое „ничего“ то и дело проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, чем заполонять медиапространство громкими заявлениями», — добавили в концерне.

Видео дня

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06ymw2XuqPV1tJ2YoMywWTDWdzw83MjkzjqiWRfz3QKyZFS7sPQepCNDe3gNt46kRl&id=100068804096685&sfnsn=mo

Как сообщалось, утром 17 октября российские террористы атаковали Киев дронами-камикадзе. Было запущено 28 дронов Shahed-136 / Герань-1, в столице раздалось пять взрывов.

Читайте также:
Атака Shahed-136 на Украину: главные факты об иранских дронах-камикадзе, которые РФ начала использовать против энегросистемы и гражданских
Инфографика: НВ
Редактор: Александр Иванов

Теги:   Укроборонпром ОПК Оборонная промышленность Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X