Экономический тыл. Враг нанес более 100 ударов по предприятиям Укроборонпрома — Гусев 17 мая, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Харьковский бронетанковый завод после обстрела из российской артиллерии (Фото:Харьковская областная прокуратура)

За время войны государственные оборонные предприятия Украины получили более 100 вражеских ударов. Несмотря на это, с начала вторжения Укроборонпром трудоустроил на своих предприятиях более тысячи рабочих.

Об этом заявил гендиректор госконцерна Укроборонпром Юрий Гусев во время конференции Global Outlook: Economic Frontline, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

Гусев отметил, что в структуре послевоенной экономики именно оборонная индустрия должна стать ключевой. «Именно сегодня, в условиях войны, существует историческое окно возможностей для иностранного бизнеса — инвестировать в оборонную промышленность Украины», — сказал глава Укроборонпрома.

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В настоящее время Укроборонпром продолжает процесс трансформации: из Государственного концерна в акционерную компанию.

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