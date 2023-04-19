Забрали у Коломойского. В управление АРМА передали одну из крупнейших нефтяных компаний Украины 19 апреля, 15:57 Игорь Коломойский (Фото:NV)

Акции одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины, Укрнефтебурение, были переданы в управление АРМА по решению суда.

Печерский районный суд Киева передал в управление АРМА активы одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины — Укрнефтебурение.

Об этом говорится в постановлении суда.

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Также информацию подтвердили Forbes Украина в пресс-службе Агентства.

Сообщается, что актив был арестован 7 апреля. Арест акций состоялся в рамках дела о промышленной разработки крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа в Харьковской области.

В документах говорится, что должностные лица НАК Надра Украины, Государственной службы геологии и недр разрешили нескольким компаниям разрабатывать газовые месторождения и самостоятельно перераспределять доходы.

В решении суда говорится, что в нарушение пункта № 6 Порядка заключения государственными предприятиями, учреждениями, организациями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%, договоров о совместной деятельности, договоров комиссии, поручения и управления имуществом компания отчужила части, принадлежавшие ей в общем частичном имуществе, на основании договоров купли-продажи ООО Голден Деррик, вышла из состава участников и внесла соответствующие изменения в договоры о совместной деятельности.



Компания Голден Деррик стала преемницей всех прав и обязанностей при разработке Сахалинского месторождения компаний НАК Надра Украины и Полтавнефтегазгеология в 2013 году.

Поэтому Укрнефтебурение было введено в состав участников совместной деятельности из-за наличия спецразрешения на пользование недрам. В то же время Верховный суд установил, что выдача спецразрешения была противоправной.

Укрнефтебурение — одна из крупнейших газодобывающих компаний Украины. В 2021 году добыча газа компанией составила 725,4 млн кубометров.

Согласно данным реестра, компания Укрнефтебурение принадлежит АРЕС СИСТЕМС ЛТД. (22,49%), DERIPON COMMERCIAL (22,49%), LTD, JKX Ukraine B.V. (10%) и ARIANA BUSINESS LIMITED (22,49%). Компания связана с бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником.



В сентябре 2019 года бизнесмен Павел Фукс впервые подтвердил, что является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского в Укрнефтебурении.