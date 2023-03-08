Большой нефтяной бизнес. Укрнафта и польский Orlen начинают сотрудничество по двум направлениям 8 марта, 16:30 Orlen — крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши (Фото:erece.org)

Укрнафта договорилась о прямых закупках бензина и дизтоплива у крупнейшей польской компании — Orlen. Что еще интересует украинцев в Польше?

Укрнафта заключила контракт с польской компанией Orlen на импорт нефтепродуктов в Украину. Об этом сообщил генеральный директор украинской государственной компании Сергей Корецкий. «Вместе с этим Укрнафта проводит переговоры с Orlen по экспорту нефти», — написал Корецкий в facebook.

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Он объяснил почему важно такое сотрудничество:

нужно получать нефтепродукты для собственных нужд и внутреннего рынка напрямую от производителей по наиболее выгодным ценам;

необходимо освобождать место в подземных хранилищах для нефти новой добычи.

«Надеюсь, скоро смогу поделиться хорошими новостями и по этому поводу», — резюмировал Корецкий.

В 2021 году сообщалось, что Orlen планировал выйти на украинский рынок розничной торговли светлыми нефтепродуктами.

В прошлом году крупные пакеты акций Укрнафты и Укртатнафты, принадлежавших частным компаниям, были переданы в собственность государства. Обе компании возглавил Сергей Корецкий.

PKN Orlen — польская компания, занимающаяся нефтепереработкой и дистрибуцией горюче-смазочных материалов как оптом, так и через собственную сеть автозаправочных станций. Крупнейшая компания в Польше. 49,9% акций принадлежит государству.