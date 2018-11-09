Укрнафте продлили 14 лицензий на добычу нефти и газа

0 комментировать
Госгеонедра продлила спецразрешения до 20 лет
Фото: pixabay

Госгеонедра продлила спецразрешения до 20 лет

Государственная служба геологии и недр продлила 14 спецразрешений на пользование недрами (добыча нефти и газа) крупнейшей нефтедобывающей компании Укрнефть на 15-20 лет.

Об этом говорится приказах ведомства от 31 октября, передают Українські Новини.

Госгеонедра продлила такие спецразрешения на пользование недрами:

  • на Монастырищенском (Черниговская область) и Прокопенковском месторождении (Сумская область) - на 15 лет
  • на 16 лет - на Выгода-Витвицком месторождении (Ивано-Франковская область) - на 16 лет
  • на Росильнянськом, Луквинском, Довбушанско-Быстрицком, Пасичнянском, Долинском, Струтинском, Спасском (все Ивано-Франковская область) месторождениях, Турутинском, Николаевском, Андрияшевском месторождениях (все Сумская область) и Орив-Уличнянском месторождении (Львовская область) - на 20 лет.

Укрнафта крупная нефте- и газодобывающая компания Украины, которая владеет 82 лицензиями (специальными разрешениями) на добычу углеводородов.

50%+1 акция Укрнафты принадлежит Нафтогазу Украины, по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове