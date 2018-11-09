Укрнафте продлили 14 лицензий на добычу нефти и газа

Государственная служба геологии и недр продлила 14 спецразрешений на пользование недрами (добыча нефти и газа) крупнейшей нефтедобывающей компании Укрнефть на 15-20 лет.
Об этом говорится приказах ведомства от 31 октября, передают Українські Новини.
Госгеонедра продлила такие спецразрешения на пользование недрами:
- на Монастырищенском (Черниговская область) и Прокопенковском месторождении (Сумская область) - на 15 лет
- на 16 лет - на Выгода-Витвицком месторождении (Ивано-Франковская область) - на 16 лет
- на Росильнянськом, Луквинском, Довбушанско-Быстрицком, Пасичнянском, Долинском, Струтинском, Спасском (все Ивано-Франковская область) месторождениях, Турутинском, Николаевском, Андрияшевском месторождениях (все Сумская область) и Орив-Уличнянском месторождении (Львовская область) - на 20 лет.
Укрнафта крупная нефте- и газодобывающая компания Украины, которая владеет 82 лицензиями (специальными разрешениями) на добычу углеводородов.
50%+1 акция Укрнафты принадлежит Нафтогазу Украины, по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.
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