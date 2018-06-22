Укрнафта увеличила налоговый долг на 150 млн грн

С начала года налоговый долг увеличился на 9%

На 1 июня 2018 года долг по уплате налогов полугосударственной Укрнафты составил 15,1 млрд грн, в течение мая он вырос на 148,5 млн грн.

Об этом свидетельствуют открытые данные Государственной фискальной службы (ГФС) о компаниях-должниках по уплате налогов, пишет enkorr.

По данным ГФС, с начала года долг Укрнафты увеличился на 9% (на 1,2 млрд грн). Долг компании по налогам перед местными бюджетами на 1 июня составляет 181,2 млн грн.

Ранее Укрнафта заявила, что в течение пяти месяцев 2018 года уплатила на 580 млн грн больше текущих налоговых обязательств, и эта сумма должна засчитаться в погашение просроченного налогового долга.

Отмечается, что компания считает данные ГФС некорректными и не признает наличие у нее такого размера долга. На конец 2017 года Укрнафта оценивала свой долг в 11,9 млрд грн, тогда как по данным налоговой службы он составлял 13,6 млрд грн.

Отметим, что ранее в Укрнафте пообещали в текущем году выплатить в госбюджет 1,2 млрд грн налогового долга.

Также в компании заявляли, что Укрнафта рассчитывает увеличить уплату налогов в госбюджет на 32 млрд грн, если правительство утвердит план реструктуризации долга компании.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.