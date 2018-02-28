Укрнафта проиграла суд малоизвестной компании из окружения Порошенко

Киевский апелляционный административный суд отказал компании Укрнафта в удовлетворении иска к Государственной службе геологии и недр и малоизвестной компании из окружения президента Петра Порошенко Аркона Газ-Энергия, которая вне конкурса и за небольшую плату получила право на разработку крупного нефтегазового месторождения в Полтавской области.

Такое решение суд принял 28 февраля.

"Суд постановил апелляционную жалобу компании Укрнафта оставить без удовлетворения. Постановление Окружного административного суда города Киева от 19 декабря 2017 года оставить без изменений. Решение может быть обжаловано на протяжении 30 дней путем подачи кассационной жалобы в Верховный суд Украины", - сказал судья.

В свою очередь защита Укрнафты заявила, что такое решение было ожидаемым. Решение будут оспаривать в Верховном суде Украины, если будет таким же, то Укрнафта будет обращаться в европейские суды.

"Сегодня мы просили отвод коллегии судей, потому что обнаружили обстоятельства, которые говорят об административном влиянии и давлении со стороны члена Высшего совета правосудия (Алексея, - ред.) Маловацкого на эту коллегию судей", - сказала защита Укрнафты.

Кроме того, в Укрнафте добавили, что в случае удовлетворения требований компании и отмены данных решений в высших инстанциях, Укрнафта привлечет судей к ответственности за принятие заведомо неправомерных решений.

Напомним, ранее журналисты программы Схемы сообщили, что 18 мая 2017 года, Госгеонедра передала специальное разрешение фирме Аркона Газ-Энергия без всякого аукциона. Он обошелся ей всего в 3,8 млн грн. В Укрнафте утверждают, что это в несколько десятков раз ниже рыночной цены.

В Государственной службе геологии и недр (Госгеонедрах) свой отказ Укрнафте объяснили "несоответствием" пакета документов

Также сообщалось, что по данным Госгеонедр, впервые фирма изъявила желание получить соответствующее специальное разрешение в марте 2016 года. На тот момент уставный капитал Аркона Газ-Энергия составлял лишь 4 тыс. грн. А ее единственным владельцем был Игорь Мычко, ранее работавший в прокуратуре Донецкой области.

Кроме того, Схемы нашли и более существенные доказательства связи Алексея Маловацкого – юриста из команды Петра Порошенко, ныне члена Высшего совета правосудия, с фирмой, получившей разрешение на добычу газа в Полиавской области.