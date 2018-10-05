Укрнафта "преувеличила" свою прибыль в четыре раза

Крупнейшая нефтедобывающая компания - Укрнафта пересмотрела показатель чистой прибыли за 2017 год с озвученных в начале мая 444 млн грн до 102 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, корректировка финансовой отчетности связана с пересчетом балансовой стоимости дебиторской задолженности по выданным авансам и ретроспективно начисленного обесценивания на всю ее сумму.

Отметим, что на собрании в июле акционеры Укрнафты обязали главу правления Марка Роллинса скорректировать финотчетность компании за 2017 год в связи с замечаниями аудиторской компании PWC.

В решении собрания было указано, что выводы PWC свидетельствуют об отсутствии достаточных и приемлемых оснований для дальнейшего признания и учета предоплат, выданных в 2015 году за поставку нефтепродуктов, общей номинальной стоимостью 14,1 млрд грн и балансовой стоимостью (по состоянию на конец 2017 года) почти 3 млрд грн.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам).