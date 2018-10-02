Укрнафта погасила 1,1 млрд грн налогового долга

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Большая часть долга сформировалась в течение 2014-2015 лет до смены менеджмента Укрнафты
Фото: Укрнафта

Большая часть долга сформировалась в течение 2014-2015 лет до смены менеджмента Укрнафты

Укрнафта за январь-сентябрь 2018 уплатила 1,1 млрд грн в счет погашения просроченного налогового долга.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В общем консервативный план компании предусматривает возвращение 1,2 млрд грн долга в 2018 году.

На конец третьего квартала 2018 года просроченный налоговый долг Укрнафты составил 10,7 млрд грн. Этот показатель включает просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности.

В компании напомнили, что большая часть долга сформировалась в течение 2014-2015 лет до смены менеджмента компании.

Отметим, что ранее в Укрнафте пообещали в текущем году выплатить в госбюджет 1,2 млрд грн налогового долга.

Также в компании заявляли, что Укрнафта рассчитывает увеличить уплату налогов в госбюджет на 32 млрд грн, если правительство утвердит план реструктуризации долга компании.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.

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