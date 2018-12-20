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Укргазбанк привлек у НБУ 3 млрд грн под 20% годовых

Сегодня, 12:47
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Укргазбанк привлек кредит рефинансирования на 77 дней

Фото: Укргазбанк via Facebook

Государственный Укргазбанк (Киев) 14 декабря привлек у Национального банка Украины (НБУ) кредит рефинансирования на 3 млрд грн под 20% годовых.

Cредства привлечены на 77 дней, в качестве залога банк предоставил пул активов, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на НБУ.

18 декабря Минфин во время первичных аукционов 18 декабря разместил облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне со сроком погашения от 77 до 105 дней. Ведомство повысило ставку бумагам до 20,5% с 19% годовых благодаря чему привлекло рекордную сумму - 11,36 млрд грн.

С помощью гарантий Всемирного банка на $750 млн Минфин планирует привлечь $1 млрд внешних займов - $400 млн до конца 2018 года и $600 млн в январе 2019 года.

По данным НБУ, задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования в ноябре возросла на 2,7% - до 64,233 млрд грн. В то же время с начала 2018 года задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 6,4%.

Теги:   Рефинансирование Укргазбанк НБУ

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