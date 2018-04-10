Укрэнерго начало спор с Россией из-за утраченных активов в Крыму

Компания сможет подать иск в Международный арбитраж против России, если не выйдет урегулировать спор мирным путем

Государственное предприятие Укрэнерго вручило российской стороне официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов компании в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук на своей Facebook-странице.

Конверты получили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин.

Укрэнерго в этом деле представляют юристы международной юридической компании Covington & Burling LLP, которая ранее помогала подать аналогичный иск Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины.

Ковальчук отметил, что если Укрэнерго не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, компания сможет подать иск в Международный арбитраж против России, как это уже сделал Нафтогаз.

Иск будет касаться не только имущества, которое компания потеряла из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучило Укрэнерго.

"Только наша крымская электросеть стоит около $1 млрд. Это тысячи линий электропередачи, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где раньше оздоровлялись украинские энергетики", - отметил Ковальчук.

Укрэнерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.