Отремонтировали один из блоков ТЭЦ. Производство электроэнергии выросло, дефицит около 25% - Укрэнерго 20 января, 12:36 Дефицит электроэнергии в Украине 20 января — около 25% (Фото:Victor Dashkiyeff via Flickr)

В Украине выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также ВИЭ.

В то же время, потребление электроэнергии на 20 января прогнозируется незначительно выше, чем в четверг, 19 января. Об этом в Telegram сообщает НЭК Укрэнерго.

«Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть больше 75% прогнозированного потребления», — сказано в сообщении.

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Всем облэнерго, как и раньше, доведены лимиты потребления на сутки, в случае превышения которых используются аварийные отключения.

Также Укрэнерго сообщила, что 19 января вечером в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая энергоснабжение Запорожской атомной электростанции, но ее оперативно удалось вернуть в работу.

В целом на 20 января Укрэнерго увеличило лимиты электропотребления областям на день на 1,1−1,6%, на ночь — почти до 4%, а по Киеву ночной лимит вырос сразу на 21,2%.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что первые результаты возобновления энергосистемы после массированных российских ракетных атак потребители ощутят не ранее середины февраля.