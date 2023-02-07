Сутки без шума генераторов. Укрэнерго анонсировало «день без отключений» для каждой области Украины — график 7 февраля, 17:45 По каждой области на один день в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений (Фото:sakulich/Pixabay)

По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления электроэнергии. По каждой области на один день в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений.

Как сообщает пресс-служба Укрэнерго, это необходимо для того, чтобы измерить фактическое потребление в каждой области.

Поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме есть дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены. Энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений.



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Благодаря этому Укрэнерго сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование, называемое режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления.

Полученные результаты, которые будут учитывать изменения в численности населения и размещении предприятий, позволят скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:

8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская области;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

В случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений будет перенесено до стабилизации ситуации.