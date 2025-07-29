Во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась в Риме, АО «Укрэксимбанк» и SACE S.p.A. — итальянская финансово-страховая группа, принадлежащая Министерству экономики и финансов Италии, заключили Меморандум о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества в приоритетных отраслях экономики и совместного поиска эффективных финансовых решений.

Целью документа является создание основы для сотрудничества, которая обеспечит взаимные преимущества и выгоду через совместные усилия и конструктивные консультации.

Меморандум предусматривает укрепление партнерства между сторонами, в частности в сферах агросектора, технологий, химической и транспортной отраслей.

Документ имеет рамочный характер и закладывает основу для взаимовыгодного сотрудничества через двусторонние консультации и определение операций, представляющих взаимный интерес.

В рамках Меморандума стороны будут изучать возможности совместного финансирования проектов, в частности за счет кредитных, страховых и гарантийных инструментов. Срок действия документа — два года с возможностью продления по согласию сторон.

«Этот Меморандум закладывает основу для углубления украинско-итальянского экономического сотрудничества. Мы высоко ценим доверие со стороны SACE и убеждены, что объединение наших экспертиз позволит реализовать инвестиционные проекты, которые будут способствовать устойчивому восстановлению и модернизации украинской экономики», — отметил Председатель Правления Укрэксимбанка Виктор Пономаренко.