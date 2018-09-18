Укравтодор перенес планы по отказу от ямочного ремонта

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Ранее Укравтодор собирался полностью отказаться от ямочного ремонта в 2020 году

Ранее Укравтодор собирался полностью отказаться от ямочного ремонта в 2020 году

Украина может через пять лет отказаться от проведения ямочного ремонта на основных автомобильных магистралях страны. 

Об этом заявил глава Укравтодора Славомир Новак во время форума Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.

"Мы отходим от ямочного ремонта. Через пять лет государство будет готово забыть о ямочном ремонте на основных магистралях. Это будет, как в большинстве европейских стран", – сказал он.

Напомним, что еще в апреле этого года Новак заявлял, что Укравтодор полностью откажется от ямочного ремонта в 2020 году.

Согласно проекту госбюджета на 2019 год, финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в следующем году будет увеличено в сравнении с 2018 годом на 19% – до 57 млрд грн.

С 1 января 2018 года Укравтодор отвечает только за 50 тыс. км автодорог страны, остальные 120 тыс. км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объеме 11,5 млрд грн будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. Также 60% Дорожного фонда в объеме 19,5 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения.

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