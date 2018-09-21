Украинцы заплатили полмиллиарда гривен налога на недвижимость

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Украинцы увеличили уплаты налога на недвижимость
Фото: pixabay/ArtisticOperations

Украинцы увеличили уплаты налога на недвижимость

Физические лица-собственники недвижимости за январь-август уплатили в местные бюджеты 582,5 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 308,3 млн грн больше аналогичного периода прошлого года (274,2 млн грн) и на 137,8 млн грн показателя всего 2017 года (444,7 млн грн).

Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

По данным ГФС, сформировано около 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. физических лиц - владельцев такой недвижимости.

К оплате определено налога на общую сумму 969,1 млн грн, что на 473,9 млн грн больше, чем в 2017 году (495,2 млн грн).

Напомним, что в 2017 году в местные бюджеты от юридических и физических лиц поступило более 2,4 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

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