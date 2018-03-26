Украинцы за пять лет удвоили свои траты в Польше

В среднем украинцы тратят в Польше от 200 до 500 злотых в месяц

Украинцы в 2017 году увеличили розничную торговлю в Польше до 7,7 млрд злотых, что на 8% больше, чем в сравнении с 2016 годам. В четвертом квартале 2017 года украинцы потратили 2,1 млрд злотых.

Об этом говорится в данных Главного статистического управления (GUS), передает Польское радио.

Так, во время одного визита в четвертом квартале 2017 года украинцы оставляли вплоть 777 злотых (около $230). Также отмечается, что украинцы, которые находятся в Польше, в среднем тратят от 200 до 500 злотых в месяц.

Отметим, что больше украинцев тратили в Польше только немцы - 424 злотых ($123).

Напомним, маршал (спикер) Польского Сейма Марек Кухцинский заявил, что по состоянию на 13 марта в Польше работало до 2 миллионов украинцев