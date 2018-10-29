Украинцы в несколько раз увеличили установку домашних солнечных панелей

За первые 9 месяцев 2018 года количество домохозяйств в Украине, которые установили солнечные панели, увеличилось в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 3 тыс.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

По его данным, только в третьем квартале солнечные панели установили 1 371 домохозяйство.

В целом на сегодняшний день солнечные панели установили 6 031 семья. Общая мощность этих установок составляет 121 МВт, или 10% всех мощностей солнечной энергетики в стране. В такие частные солнечные электростанции суммарно инвестировано €120 млн.

Как пояснил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, стимулом к ​​переходу на "чистую" энергию является не только желание семей стать более энергонезависимыми, но и возможность заработать на продаже избытка электроэнергии в сеть по "зеленому" тарифу, который сейчас составляет 18,09 евроцентов/кВт-ч.

Наибольшее количество домохозяйств в Киевской (727), Днепропетровской (694), Тернопольской области (522), наименьшее – в Черниговской (74), Запорожской (56) и Луганской (8).

Напомним, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует в 2019 году увеличение выработки электроэнергии объектами на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), работающими по "зеленому" тарифу на 67,4% (1,51 млрд кВт-ч) в сравнении с ожидаемым показателем в текущем году – до 3,75 млрд кВт-ч.