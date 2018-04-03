Украинцы в Эстонии зарегистрировали компаний больше, чем граждане других государств

Украина стала лидеров по регистрации компаний карточкой электронного резидента в Эстонии.

Об сообщил руководитель таллиннского офиса юридической фирмы Ильяшев и Партнеры Виталий Галицких, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, украинцы оформили 423 компании, при том что карточку э-резидента в Эстонии получили 2131 гражданин Украины – по этому количеству наша страна третья после финнов и россиян.

Он также добавил, что граждане Финляндии, для сравнения, оформили 315 компаний картой е-резидента, Германии – 311. В целом в Эстонии карточкой е-резидента оформлено 3,4 тыс. компании, тогда как еще в ноябре 2017 года количество таких компаний достигло 3 тыс.

Отметим, что карта е-резидента не дает налогового резидентства или права на въезд в Эстонию, но позволяет воспользоваться всеми государственными услугами, такими как регистрация компании онлайн, онлайн банкинг, подписывать договора электронной подписью, подавать ходатайства онлайн, 99% всех государственных услуг можно получить онлайн, карта е-резидента открывает государственные услуги Эстонии для всего мира. "Это и привлекает украинский бизнес", – подчеркнул Галицких.