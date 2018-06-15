Украинцы стали покупать больше российских товаров

Доля России в общем украинском экспорте товаров снизилась с 9,3% до 7,7%

За четыре месяца 2018 года (январь-апрель) экспорт украинских товаров в Россию снизился к аналогичному периоду прошлого года на 6,4% – до $1,2 млрд, тогда как импорт российских товаров возрос на 31% – до $2,6 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

В результате негативное сальдо торговли товарами с Россией достигло за 4 месяца этого года $1,4 млрд, что вдвое хуже показателя за аналогичный период прошлого года.

За апрель негативное сальдо выросло на $308,7 млн, тогда как за апрель прошлого года – на $121,2 млн.

Это связано с тем, что экспорт украинских товаров в РФ в апреле снизился к апрелю прошлого года на 2,2% – до $334,2 млн, тогда как импорт вырос сразу на 38,9% – до $642,9 млн.

Отметим, что за четыре месяца этого года негативное сальдо внешней торговли Украины товарами увеличилось в 1,5 раза - до $1,4 млрд в сравнении с январем-апрелем 2017 года ($968,6 млн).

В результате доля России в общем украинском экспорте товаров снизилась с 9,3% до 7,7%, тогда как в импорте она возросла с 13,4% до 15,2%.

Напомним, что за первые три месяца 2018 года Украина увеличила товарооборот с Россией в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% – до $2,6 млрд.