Украинцы стали чаще рассчитываться карточками в интернете и магазинах

В первом квартале 2018 года доля безналичных расчетов по объему операций повысилась до 44,4% и составила 272,6 млрд грн, что на 5,1% больше в сравнении с итогами 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Наибольший объем безналичных операций приходился на операции в сети Интернет — 40,5%, где средний чек составлял 403 грн. Наибольшее количество — на расчеты в торговой сети — 50,6%, средний чек — 237 грн.

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля составляло 59,9 млн шт., из которых почти 34,8 млн шт. — активных (58%).

Количество бесконтактных платежных карт также продолжает расти. За первый квартал их количество увеличилось на 5% и составило 2,9 млн шт.

Также за этот период сеть платежных терминалов выросло на 2,4% и по состоянию на 1 апреля составляла 257,7 тыс. шт., из которых 92% — торговые платежные терминалы. При этом, на один торговый платежный терминал на месяц приходилось 476 сделок на сумму почти 113 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Украине за пять лет доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 3,8% - до 39,3%.