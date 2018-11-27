Украинцы купили рекордное количество товаров в рассрочку в Черную пятницу

Всемирный день шопинга дал пятикратный прирост покупок в рассрочку

В Черную пятницу украинцы установили рекорд по количеству покупок в рассрочку.

Об этом сообщили в банке, передает liga.net.

"Всего за сутки с помощью Оплаты частями и Мгновенной рассрочки украинцы купили товаров на 115 млн грн, причем более половины этой суммы пришлось на отечественные интернет-магазины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через сеть торговых терминалов Приватбанка было оплачено 3,2 млн покупок на сумму более 1 млрд грн.

Таким образом, объем оплаченных картами покупок Черной пятницы в 2018 году стал рекордным показателем за последние годы, превысив среднесуточный показатель в 10 раз.

Также Всемирный день шопинга дал пятикратный прирост покупок в рассрочку – до 50 млн грн. Активнее всего оплачивали свои покупки частями жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее сообщалось, что в США объемы интернет-продаж в Черную пятницу достигли 6,22 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем год назад, с