Украинцы купили рекордное количество товаров в рассрочку в Черную пятницу

В Черную пятницу украинцы установили рекорд по количеству покупок в рассрочку.
Об этом сообщили в банке, передает liga.net.
"Всего за сутки с помощью Оплаты частями и Мгновенной рассрочки украинцы купили товаров на 115 млн грн, причем более половины этой суммы пришлось на отечественные интернет-магазины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через сеть торговых терминалов Приватбанка было оплачено 3,2 млн покупок на сумму более 1 млрд грн.
Таким образом, объем оплаченных картами покупок Черной пятницы в 2018 году стал рекордным показателем за последние годы, превысив среднесуточный показатель в 10 раз.
Также Всемирный день шопинга дал пятикратный прирост покупок в рассрочку – до 50 млн грн. Активнее всего оплачивали свои покупки частями жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.
Ранее сообщалось, что в США объемы интернет-продаж в Черную пятницу достигли 6,22 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем год назад, с
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