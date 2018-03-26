Украинцев-потребителей освободили от уплаты судебного сбора в судах всех инстанций

Истцы по делам о защите их прав как потребителей освобождены от уплаты судебного сбора в соответствии с законом О защите прав потребителей.

Такое решение № 14-57цс18 21 марта 2018 приняла Большая палата Верховного Суда, передает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что в данном законе всегда была норма об освобождении потребителей от уплаты судебного сбора (ранее - пошлины). Таким образом, после внесения изменений в закон О судебном сборе из перечня категорий истцов, освобожденных от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях, исключили истцов, обращающихся в суд за защитой своих прав как потребителей.