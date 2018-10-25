Украинцам выдали рекордное количество разрешений на проживание в Европе

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Украинцы опередили сирийцев и китайцев по числу видов на жительство в ЕС

Украинцы опередили сирийцев и китайцев по числу видов на жительство в ЕС

Украинцы снова стали лидерами по числу полученных разрешений на проживание в ЕС в 2017 году, получив рекордное их количество за последние годы.

Соответствующие данные обнародовало европейское агентство статистики Eurostat, передает Deutsche Welle.

По данным статистического ведомства, право на проживание, обучение или работу в ЕС получили по меньшей мере 3,1 млн иностранцев.

Больше всего разрешений на проживание в ЕС – 662 тысячи – получили граждане Украины. Далее следуют граждане Сирии - 223 тыс. и Китая - 193 тыс.

Больше всего разрешений на жительство для иностранцев среди стран Евросоюза выдала Польша: 683 тысяч, 87% из них – людям, которые приехали в страну на работу.

Больше всего польских разрешений на жительство в 2017 году получили украинцы – 585 тыс.

На втором месте по количеству выданных разрешений является Германия, которая выдала 535 тыс. разрешений гражданам Сирии, Афганистана и Ирака.

В Германии большинство среди тех, кто получил вид на жительство, являются беженцами (269 тыс. разрешений). Лишь каждый десятый получатель разрешения приехал в ФРГ на работу.

Eurostat отметил, что количество видов на жительство, выданных в ЕС, выросло в сравнении с 2016 годом на 4%.

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