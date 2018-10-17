Украинцам разрешили бесплатно вакцинироваться в частных клиниках

Кабинет министров Украины обеспечил пациентам возможность безоплатно вакцинироваться в соответствии с календарем прививок в частных учреждениях здравоохранения первичного звена, а также у врачей, работающих в качестве физлиц-предпринимателей.
Соответствующий проект постановления о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, был утвержден на заседании правительства 17 октября, передает Интерфакс-Украина.
Ранее закупленные за бюджетные средства вакцины были доступны только для украинцев, которые шли в коммунальные учреждения здравоохранения первичного звена.
"Мы в новом постановлении создаем механизм распределения и перераспределения "государственных" вакцин среди всех (форм собственности – ред.) медучреждений", – сказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
Кроме того, в соответствии с календарем прививок, иммунобиологическими препаратами, закупленными за бюджетные средства, будут также обеспечены родильные дома вне зависимости от формы собственности.
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