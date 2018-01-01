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Украинскую "дочку" российской энергокомпании оштрафовали на миллион за нарушение конкуренции

Сегодня, 14:54
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Компания оштрафована за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал VS Energy International Украина на 1 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ, передают Українські Новини.

Штраф был наложен за нарушение законодательства в виде осуществления концентрации путем приобретения контроля над энергопоставляющей компанией Черновцыоблэнерго.

Таким образом, была создана ситуация, при которой более половины должностей членов наблюдательного совета Черновцыоблэнерго и субъектов хозяйствования, связанных отношениями контроля с компанией VS Energy International, занимают одни и те же лица, без получения соответствующего разрешения органов АМКУ, наличие которого необходимо.

Напомним, что в марте 2017 года АМКУ разрешила VS Energy International Украина приобрести более 50% акций компании Черновцыоблэнерго.

VS Energy International Украина владеет 69,93% акций энергопоставляющей компании Черновцыоблэнерго.VS Energy International Украина входит в группу VS Energy. VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым. Группа VS Energy владеет активами в энергетической, финансовой отрасли, в металлургии и сфере недвижимости. Компания управляет 8 облэнерго и 18 гостиницами.

Теги:   VS Energy Штраф АМКУ

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