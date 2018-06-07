Украинскому сену нашли дорогу в Арабские Эмираты

Сельскохозяйственный кооператив Дары Гуцульщины в Путильском районе Черновицкой области планирует поставлять тюкованное сено в Арабские Эмираты.

Об этом сообщила пресс-служба в Черновицкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, в мае на Буковине были подписаны две уникальные аграрные расписки. Средства по ним были взяты для производства тюкованого сена. Расписки оформили члены сельскохозяйственного обслуживающего кооператива Дары Гуцульщины.

"Они имеют перспективные планы поставлять свою продукцию не только для местных потребителей, но и в Арабские Эмираты", - отметили в Департаменте агропромышленного развития облгосадминистрации.