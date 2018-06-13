Украинскому бизнесу продлили обязательную норму продажи валюты

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В НБУ считают необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важной для поддержания стабильности на валютном рынке.

Данное решение утверждено постановлением правления Нацбанка № 65 О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установления размера обязательной продажи таких поступлений от 12 июня 2018 года. Оно вступает в силу с 14 июня 2018 года и действует до 13 декабря этого же года.

Напомним, что требование к обязательной продажи поступлений устанавливается на шесть месяцев. Последний раз НБУ менял размер обязательной продажи выручки в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%.