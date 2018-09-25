Украинской молочке открыли новый зарубежный рынок

Украина и Македония подписали ветеринарный сертификат для экспорта молочной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины.

Данный сертификат был согласован Госпродпотребслужбой и компетентным органом Македонии.

Напомним, что в 2017 году украинские производители увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% в сравнении с 2016 годом. По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 950 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году. Украинские предприятия в 2017 году сократили производство молокосодержащих продуктов на 1,4% в сравнении с 2016 годом – до 141 тыс. тонн.