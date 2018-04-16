Украинской авиакомпании разрешили открыть новый международный рейс

Yanair разрешили летать из Харькова в Батуми

Комиссия Госавиаслужбы по выдаче и отзыву прав на эксплуатацию воздушных направлений рекомендовала разрешить авиакомпании Yanair летать по маршруту Харьков-Батуми на регулярной основе.

Такое решение принято по итогам заседания комиссии 28 марта, передает ЦТС. Его должен утвердить глава Госавиаслужбы.

Yanair - украинская авиакомпания, зарегистрированная в 2012 году в Житомире. Компания базируется в международном аэропорту Киев (Жуляны). Yanair выполняет как внутренние рейсы, так и полеты за границу. Флот авиакомпании насчитывает Airbus 321, три самолета Airbus 320, два турбовинтовых Saab 340 и два Boeing 737.

Перевозчик сможет выполнять до семи рейсов в неделю, то есть может выйти на частоту один рейс в день.

Срок действия права на эксплуатацию данной воздушной линии определен с 1 мая 2018 года на неограниченный период.

2 января авиакомпания начала продажу билетов на прямые рейсы из Львова в грузинский Батуми.

Позже Yanair анонсировала начало полетов между Харьковом и Батуми с 4 июня.