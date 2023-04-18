Пошли на уступки. Словакия не будет ограничивать транзит украинского зерна, но об импорте можно забыть 18 апреля, 09:39 Рабочий загружает зерно на терминале в Одесской области (Фото:Igor Tkachenko / Reuters)

Правительство Словакии одобрило введение с 19 апреля запрета на импорт зерна и некоторых сельскохозяйственных товаров с Украины, однако не ограничило их транзит по территории страны.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Словакии Самуэль Влчан, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодняшним постановлением правительство не вводит запрет на транзит через „пути солидарности“ в порты, чтобы продукция из Украины, предназначенная для третьих рынков за пределами ЕС, могла и дальше вывозиться», — сказал он.

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Запрет импорта распространяется на зерновые, сахар, сухие корма, хмель, лен, коноплю, фрукты и овощи, продукты переработки фруктов и овощей, а также вино, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, мед и продукты пчеловодства.

По словам Влчана, этот шаг направлен на защиту словацкого агропродовольственного сектора и здоровья потребителей.

«Польша прибегла к очень жестким запретам, и мы должны были отреагировать, чтобы защитить словацкий рынок в части сельскохозяйственных и пищевых продуктов, где мы имеем самодостаточность», — добавил он.

Ранее, 13 апреля, министерство сельского хозяйства Словакии заявило об обнаружении партии украинского зерна в 1,5 тыс. тонн с запрещенными пестицидами, запретило использование любого украинского зерна и муки и рекомендовало ввести временный запрет на их ввоз.

Как сообщалось, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины, заявив о готовности решить этот вопрос через межгосударственное соглашение. В Украине заявили, что сожалеют о таком решении и оно противоречит предварительным договоренностям между сторонами.

На следующий день о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия.

В то же время министерство сельского хозяйства Чехии завило, что не планирует ограничивать импорт украинского зерна.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против запрета на ввоз украинского зерна и других продовольственных товаров из Украины.